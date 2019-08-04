الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في صعدة

سيطرت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، على مواقع "الهنجر" و"التباب السود"، كما قطعت خطوط الإمداد لـ"أنصار الله" المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، وذلك بحسب ما أفاد موقع الجيش اليمني.

ونقلت الموقع عن العقيد محمد الباهلي، من أركان حرب اللواء الخامس، القول إن "الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في إحدى الخنادق على ميمنة التباب السود".

كما ذكر أن العمليات أسفرت عن قتل وإصابة الكثير من عناصر "أنصار الله"، فيما لاذ البقية بالفرار.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.