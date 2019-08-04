قائد شرطة بغداد المقال يكشف هوية الهاربين من السجن

كشف قائد شرطة بغداد المقال اللواء الركن علي الغريري، الأحد، عن هوية السجناء الهاربين من سجن القناة بالعاصمة.

وقال الغريري في مؤتمر صحافي عقده اليوم بغداد، إن "سجناء المخدرات ارتباطهم بقيادتنا إداريا"، مبينا أن "هروب عدد من السجناء من سجن القناة في بغداد تتحمله مديرية المخدرات حصرا".

وتابع "الهاربين من السجن هم بالأصل متعاطي مخدرات وليسوا تجارا"، معتبرا أن "ماحصل هو إهمال من قبل ضابط الموقف والحرس".

وطالب الغريري "مجلس بغداد بممارسة مهاميه كقائد شرطة لحين استكمال التحقيقات"، كما نقل موقع "السومرية".

يشار إلى أن 15 موقوفا هربوا، أمس السبت، من مركز شرطة القناة شرقي العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.

وعلى خلفية ذلك، أمر وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيقية.

فيما أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال أربعة من الهاربين أحدهم كان مختبئا داخل خزان ماء في منزل متجاوز خلف مركز القناة، كما أعلنت قيادة عمليات بغداد أن ذوي أحد الهاربين سلموا ابنهم إلى القوات الأمنية.