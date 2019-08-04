السعودية تحقق رقما قياسيا غير مسبوق يوليو الماضي.. ما علاقته بالبحرين

حققت المملكة العربية السعودية، رقما غير مسبوق خلال شهر يوليو/تموز، والمتعلق بجسر الملك فهد، الذي يربط بينها وبين البحرين.

وأعلن جسر الملك فهد، تسجیل أعلى عدد مسافرين خلال شهر واحد منذ افتتاحه، وذلك بعبور 2,821,640 مسافر خلال شهر يولیو/تموز الماضي في الاتجاھین بین السعودية والبحرين.

وأوضحت إحصائیة رسمية، نشرتها المؤسسة العامة للجسر، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن معدل المسافرين يومیا في يوليو/تموز بلغ 91,021 مسافر، ومعدل النمو في أعداد المسافرين زاد بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

#انفوجرافيك |#جسر_الملك_فهد يسجل في شهر يوليو أعلى عدد للمسافرين خلال شهر واحد منذ افتتاحه



2,821,640 مسافر



91,021 معدل المسافرين يوميا



27 دقيقة متوسط زمن العبور ساعات الذروة إلى ⁧#البحرين⁩



29 دقيقة متوسط زمن العبور ساعات الذروة إلى ⁧#السعودية pic.twitter.com/9kD2sFxqYY — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) August 1, 2019

وأكدت المؤسسة أن متوسط زمن العبور إلى البحرين بلغ 27 دقیقة في أوقات الذروة و29 دقیقة في اتجاه السعودية.

يشار إلى أن جسر الملك فهد البحري، الرابط بين السعودية والبحرين، يبلغ طوله نحو 25 كيلو متراً وعرضه 23.2 متر، وافتتح رسمياً في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1986، وقد أطلق عليه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة اسم جسر الملك فهد خلال الافتتاح نسبة إلى الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأسـهم هذا الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين، السعودية والبحرين، وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.