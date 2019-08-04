درجات حرارة تصل إلى الـ50.. أقوى تحذير من السعودية بشأن الطقس خلال موسم الحج

أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 4 أغسطس/آب، أقوى تحذير بشأن الطقس ودرجات الحرارة خلال موسم الحج هذا العام.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، مؤتمرا صحفيا أقامته الرئيس العام لهيئة الأرصاد وجهاز البيئة السعودي، خليل بن مصلح الثقفي، حول حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة، على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وحذر الثقفي من أن درجات الحرارة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج ، قد تصل إلى 50 درجة مئوية.

كما استمر في تحذيره، كما أن درجات الرطوبة قد تصل في بعض الأيام إلى 85%، ما سيزيد من شعور الأفراد بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن التوقعات الجوية تشير إلى احتمالية تكون سحب رعدية على المرتفعات الشرقية لمكة وعدد من المشاعر المقدسة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار، مع تزايد فترات سقوط الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، قد أصدرت التقرير المناخي للحالة الجوية السائدة والمتوقعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة.

وأوضحت الهيئة أنه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية يمكن وصف مناخ هاتين المدينتين على النحو التالي.

طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل نسبياً للاعتدال ليلا، مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة أحيانا.

الرؤية الأفقية ستكون جيدة تنخفض في بعض الأوقات لأقل من 4 كيلومتر بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

احتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة عن المعدل الطبيعي، وقد تسجل درجات الحرارة العظمى في منتصف الأربعينيات، ومع نسب الرطوبة المرتفعة المتوقعة فقد تكون درجات الحرارة المحسوسة عالية جدا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه إضافة إلى احتمالية وجود الحالات الجوية المتطرفة كالارتفاعات العالية بدرجات الحرارة والموجات الحارة، فإن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، بل يتم التوقع بها من خلال التوقعات قصيرة المدى التي تبث في موقع الهيئة.