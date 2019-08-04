بالفيديو.. رد فعل مفاجئ من الملك عبد الله الثاني في شوارع الأردن

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، فيديو للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وهو يترجل من سيارته الخاصة في أحد شوارع الأردن.

وهبط ملك الأردن من سيارته، متجاهلا أفراد الأمن المرافقين معه، لكي يعبر عن تقديره لجهود شرطة السير وعامل نظافة، وأثني على جهودهم وإخلاصهم في العمل.

فيديو..



العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يترجل من سيارته الخاصة ليعبر عن تقديره لجهود شرطة السير ويصافح عددًا منهم. pic.twitter.com/nliikxbpJG — أخبار عاجلة (@News_Brk24) August 4, 2019

ورحب العاهل الأردني، خلال اللقاء القصير، بالتقاط الصور تذكارية مع إثنتان من شرطة السير في الشارع، وذلك قبل أن يعود إلى سيارته.

يشار إلى أن ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، اعتاد أن يفاجئ المواطنين في مناسبات مختلفة، منها وهو يتناول الإفطار مع دورية شرطة أثناء أذان المغرب، في منطقة صويلح في عمان، خلال شهر رمضان.