الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد المالك، اليوم الأحد إن حكومته تجري اتصالات مكثفة مع قيادات التحالف العربي لإيقاف الاعتداءات، التي تهدف إلى طرد المدنيين من مدينة عدن جنوب اليمن

وقال عبد في تغريدات على صفحته الرسمية في تويتر”ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية، لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي، وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف، في مواجهة ميليشيا التمرد الحوثي، والمشروع الإيراني في المنطقة“.

٢- إن ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف في مواجهة مليشيا التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة. — د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) August 4, 2019

وأعرب رئيس الحكومة عن ”التزام الحكومة والتحالف العربي بقيادة السعودية، بالدفاع عن كل اليمنيين، وأن محاولة الحوثيين استغلال ما يحدث في عدن سيفشل، وأن ذلك لن يغير من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة، وتمزيق النسيج الاجتماعي، واقترافهم أسوأ أنواع الممارسات العنصرية والإجرامية حيال الشعب اليمني، في كل مكان من أرض الوطن“.

٥- محاولة الحوثيين استغلال ما يحدث في عدن سيفشل، و لن يغيير من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي واقترافهم اسوأ انواع الممارسات العنصرية والاجرامية حيال الشعب اليمني في كل مكان من ارض الوطن. — د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) August 4, 2019

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، في ظل استمرار الحملات التي شهدتها العاصمة المؤقتة على مدى اليومين الماضيين، والتي تستهدف إعادة الشماليين إلى مناطقهم بدعوى ”تأمين عدن“ عقب تعرضها لعدة هجمات مؤخرا.