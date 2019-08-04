العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو)

عثرت وحدة من الجيش العربي السوري خلال أعمال تمشيط القرى والبلدات التي حررها من الإرهاب مؤخرا في ريف حماة الشمالي الغربي على مدرعات وعربات وأسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية المندحرة من المنطقة.

يواصل عناصر الهندسة في الجيش أعمال تمشيط المناطق التي طهرها الجيش مؤخرا من الإرهاب في ريف حماة الشمالي الغربي على محور قريتي الجبين وتل ملح ومحيطهما وعثروا على "أسلحة وآليات بينها دبابة "ت 55" ومركبات دفع رباعي وعدد من السيارات المزودة برشاشات دوشكا وقذائف "بي 10" وقاعدة "م-د" وقواذف هاون عيار من 62 إلى 120 و25 صندوق ذخيرة رشاشات"، وذلك وفق ما نقلت وكالة "سانا".

واستعادت وحدات من الجيش العربي السوري في الـ 28 من تموز الفائت السيطرة التامة على قريتي "تل ملح" و"الجبين" بريف حماة الشمالي الغربي بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين فيهما.