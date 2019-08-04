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    الجيش اليمني - القوات اليمنية بالقرب من ميدنة المخا، البحر الأحمر، اليمن 23 يناير/ كانون الثاني 2017

    الجيش اليمني يعلن إحباط هجوم جديد لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

    © REUTERS / Fawaz Salman
    العالم العربي
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    أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إحباط محاولة تقدم لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

    القاهرة -سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، بأن "مجاميع تابعة للحوثيين نفذت محاولة تسلل أعقبها هجوم واسع من اتجاهات عدة صوب قرية الطور في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة".

    وأكد "كسر هجوم الحوثيين وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"، وأشار إلى "تزامن الهجوم مع عمليات قصف واستهداف شنها الحوثيون بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف المدفعية".

    الجيش اليمني
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    واتهمت ألوية العمالقة "الحوثيين بالدفع بتعزيزات ضخمة تتضمن آليات عسكرية تحمل عناصر مدججة بمختلف الأسلحة نحو منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

    وشن الحوثيون قصفاً مكثفاً بقذائف الهاون عيار 120 و82 ملم على أحياء سكنية شمال مديرية الدريهمي، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف قرى ومزارع النخيل جنوب المديرية"، حسب إعلام ألوية العمالقة.

    من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن الجيش اليمني أطلق أكثر من 20 قذيفة مدفعية على مناطق متفرقة شمال مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، وقصف أحياء سكنية في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة بـ 14 قذيفة.

    وأضافت أن الجيش نفذ قصفا بأسلحة ثقيلة على مدينة الدريهمي المحاصرة جنوب الحديدة.

    ومنذ إعلان الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر الماضي، هدنة بمحافظة الحديدة، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، الاتهامات بقصف ومهاجمة مواقع الآخر، وخاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

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    الكلمات الدلالية:
    قصف اليمن, حرب اليمن, قصف اليمن, اليمن
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