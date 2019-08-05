إخلاء معهد الأورام وارتفاع الضحايا إلى 16 قتيلا و21 مصابا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مصرع 16 شخصا وإصابة 21 آخرين، في الحريق الذي شب مساء أمس الأحد، في المعهد القومي للأورام بمنطقة فم الخليج نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بثلاث سيارات.

وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن عددا كبيرا من المصابين والقتلى كانت جثثهم متفحمة نتيجة الحريق.

الصورة الآن من داخل سيارات الاسعاف وهي تنقل أطفال وحالات المعهد القومي للأورام وذويهم إلى مستشفى هرمل للأورام بدار السلام ومعهد ناصر بشبرا pic.twitter.com/CwD7dRurAk — محمد الجارحي (@MGar7ey) August 4, 2019

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تم إخلاء معهد الأورام من جميع المرضى بعد حدوث الانفجار.

أطباء معهد الأورام بالزي الأزرق في الشارع الآن بعد قرار إخلاء المبنى نتيجة الانفجار pic.twitter.com/roiMO55uBT — محمد الجارحي (@MGar7ey) August 4, 2019

وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن الشرطة المصرية فرضت حظرا على المرور في الشوارع المجاورة للحادث.

وتابع المراسل، أن الشرطة بدأت معاينة السيارات المحترقة بالمكان ومعاينة حفرة في وسط الطريق نتيجة الانفجار.

وأشار إلى أن الشرطة المصرية قامت بفتح الشوارع أمام السير بعد معاينة مكان الانفجار.

صور حصرية للدمار من داخل معهد الأورام| الشبابيك وقعت على المرضى وهم نايمين وقاموا مفزوعين من الصوت المرعب والقزاز وسابوا المحاليل وجريوا مش عارفين يروحوا فين 😭 pic.twitter.com/zhIP4uDw0a — محمد الجارحي (@MGar7ey) August 4, 2019

ومنذ نشوب الحريق تضاربت التقارير الصادرة من الجهات الرسمية في مصر، وما تنشره وسائل الإعلام المحلية، حيث تناولت الصحف في البداية حدوث انفجار داخل معهد الأورام، ليتم نفيه بعد ذلك وتأكيد أن الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية.