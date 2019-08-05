هزات أرضية تضرب إقليم كردستان العراق

وقعت هزة أرضية بقوة 3.0 درجة، اليوم الاثنين 5 آب/أغسطس، شمال غربي محافظة السليمانية، بإقليم كردستان العراق.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مراصد الهيئة العامة للأنواء الجوية، والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم الموافق شمال غرب كلار - السليمانية الساعة 2:51:37 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية، في البيان، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 3.0 درجة على مقياس ريختر، وتبعد (7) كم شمال غرب كلار – السليمانية، وقد شعر بها المواطنون شعورا خفيفا.

ونوهت الهيئة إلى أن هذه الهزة سبقتها هزة أرضية أخرى في الساعة 10:2:56ليلة أمس، تبعد (5) كم شمال غرب كلار - محافظة السليمانية، وقد بلغت قوتها (2.9) على مقياس ريختر، وقد شعر بها المواطنون شعوراً خفيفاً.

وأكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية، أن الهزة لم يرد عنها أي أنباء عن حصول أضرار.

وتأثر العراق في الآونة الأخيرة، بعدد من الهزات الأرضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصحيفة العربية.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، الثلاثاء 9 تموز/ يوليو، تسجيل وقوع هزة أرضية ارتدادية صباح اليوم، في منطقة مسجد سليمان غرب إيران بالقرب من حدود محافظة البصرة، مشيرة إلى أن أهالي البصرة أقصى جنوب البلاد، شعروا بـ29 هزة ارتدادية.