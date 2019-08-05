ضجة في المملكة بسبب ما قام به وزير سعودي في الحرم المكي

أثار وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فقد السيطرة على مشاعره في موقف إنساني وحضن حاجة نيوزيلندية مسنة وقبل رأسها.

وتحدث الوزير السعودي إلى عدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، والدموع تنهمر من عينيها، فما كان من الوزير إلا أن بكى متأثرا بدموعها وحضنها وقبل رأسها.

Saudi minister of Islamic Affairs trying to calm down a woman pilgrim crying in Mecca, may be many see it a human touch but it also symbolizes a new era back to Islamic moderation in Saudi Arabia



#وزير_الشوون_الاسلاميه pic.twitter.com/P2PGyn8CHg — Fadila Al Jaffal (@FadilaAlJaffal) August 5, 2019

ولاقى الفيديو تداولا كبيرا عبر مواقع التواصل، لا سيما تحت وسم #وزير_الشوون_الإسلاميه"، وبينما أشاد عدد كبير من المدونين بتصرف الوزير الإنساني وعطفه على الحاجة والتصرف بشكل عفوي وأبوي معها، انتقده آخرون وقالوا إن ما قام به مخالف للشريعة الإسلامية.

— محمد الغامدي (@abojamman) August 4, 2019

— مشعل المعيدي (@mishalalmaide) August 4, 2019

ووصل مئات آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة حتى الآن مع اقتراب موعد أداء مناسك الحج الرئيسة نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم ذوو ضحايا حادث قتل المصلين في مسجد بنيوزيلندا أخيرا.