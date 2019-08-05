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15:13 05 أغسطس/ أب 2019
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    تدريبات جنود الجيش السعودي

    السعودية... عرض عسكري استعدادا لأهم حدث في المملكة

    © AP Photo / Mosa'ab Elshamy
    العالم العربي
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    شاركت قوات الأمن السعودية في عرض عسكري في مكة المكرمة، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لأبرز حدث داخلي تشهده سنويا.

    وقالت وزارة الحج السعودية إن أكثر من مليون و600 ألف شخص وصلوا بالفعل إلى المملكة العربية السعودية لأداء المناسك التي تبدأ هذا العام في التاسع من أغسطس/آب، ويقيم غالبيتهم حاليا في مكة في حين ينتظر البعض في المدينة المنورة للتوجه إلى مكة قبيل بدء موسم الحج بقليل.

    الحج، مكة، السعودية، 19 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Zohra Bensemra
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    واشتملت التدريبات التي أجراها الجنود أمس الأحد، على أساليب التصدي لمهاجمين مسلحين واحتواء الحرائق، بحسب قناة العربية. ويقام التدريب سنويا ضمن الاستعدادات لضمان سلامة الحجاج.

    وقال الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الأحد، إن 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كافة القطاعات، معلناً وصول 1.6 مليون حاج إلى السعودية حتى الآن.

    وبحسب موقع قناة "العربية" السعودي، أكد الفيصل في مؤتمر صحفي، أن السعودية تفتح أبوابها دائما لاستقبال الحجاج من أي مكان دون تمييز.

    وقال ردا على سؤال حول ما تقوم به قطر تجاه السعودية، "السعودية لا تواجه من يعاديها بالدسائس والخدع"، وأضاف "السعودية لا تشارك في البذاءات والمهاترات التي يطلقها المعادون للبلاد".

    وكشف الفيصل أنه تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصا كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة.

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس السبت 845,625 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

    وبينت الإحصائية أن 682,403 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 163,176 حاجا.

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    الكلمات الدلالية:
    الحج, السعودية
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