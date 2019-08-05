المجموعات الإرهابية تستهدف قاعدة حميميم وتلحق خسائر بشرية ومادية كبيرة

أعلن مصدر عسكري سوري عن استهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأكد المصدر أنه "بتاريخ اليوم وفي تمام الساعة الثالثة والنصف قامت المجموعات الإرهابية باستهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة".

يتبع...