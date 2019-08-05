الجيش السوري يبدأ التمهيد لضرب مواقع "النصرة" في ريف حماة الشمالي

وأشار المراسل إلى تزامن الغارات مع أخرى مماثلة استهدفت محور مدينة خان شيخون جنوب إدلب.
ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن هذه الغارات تأتي بعد نقض المسلحين لاتفاق وقف إطلاق النار حيث رصدنا عدة محاولات من قبل المجموعات المسلحة لنقل عتاد وذخيرة وأسلحة مسلحين إلى ريفي حماة وإدلب بهدف شن هجمات على مواقع الجيش السوري في المنطقة، ما استدعى تدخلا مباشرا من قبل الطيران الحربي لضرب المستودعات المرتجلة التي تتم إقامتها في المنطقة وخطوط الإمداد إليها إلى جانب تحصيناتهم الجديدة التي يقومون بإنشائها في ريفي حماة وإدلب.
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