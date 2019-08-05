خبير عسكري سوري: تركيا مسؤولة عن انهيار وقف إطلاق النار في إدلب

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم الاثنين، استئناف العمليات القتالية في إدلب، والرد على اعتداء للجماعات المسلحة، بعد أن اتهمت المجموعات المسلحة بخرق اتفاق الموافقة على وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

أكد اللواء محمد عباس، الخبير العسكري السوري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن الهدنة في إدلب كانت هشه، ولم تكن موجودة أو قائمة بالأساس منذ اللحظة الإولى للاتفاق عليها، بعدما أعلنت "جبهة النصرة" الإرهابية، عدم الالتزام بها.

وقال الخبير العسكري: "تركيا هي من يقوم بتوفير الدعم اللوجستي والاستطلاعي والاستخباراتي لـ"جبهة النصرة" الإرهابية، وأتباعها، لأن تركيا تريد الحفاظ على حالة عدم الاستقرار والوصول إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بالوضع في سوريا، تضمن انسحاب القوات الإرهابية البديلة التابعة له إلى عمق 20 كم، فقد أرغم التركي على الانسحاب والقوات، التي يدعمها يستخدمها كورقة للتحكم في مسار المفاوضات.

وأضاف عباس أن تركيا تعتبر جبهة النصرة هى المعارضة السورية المعتدلة وتعتبر كل الجنسيات الأجنبية المنضوية تحت تلك الجبهة معارضة سورية ويوفر لها الدعم والمساندة لها ويعتمد عليها ولا يمكن أن يتخلى عنها لإطالة أمد الحرب، ومحاولة منع إظهار الدولة السورية بأنها تحاول دائما إيقاف الحرب بالطرق السلمية.

وتابع الخبير العسكري السوري: "سوريا حريصة على استعادة إدلب بالتفاوض والحوار والسياسة والمحافظة على أرواح السوريين وتحريرهم من أن يستغلوا دروعا بشرية كونهم رهائن تحت سيطرة تلك المجموعات المسلحة".

وقال محمد عباس: "تركيا تحاول أن تظهر أنها هى من تحمي السوريين في إدلب وفي نفس الوقت تعمل على شيطنة الدور السوري والروسي، الذي يعمل على إيقاف الأعمال القتالية وإنهاء هذا الكابوس الإنساني في إدلب، في الوقت الذي تحاول فيه تركيا تحويل الحياة في إدلب وبعض المناطق وربطها بتركيا".

ويوجد في محافظة إدلب أكثر من عشرة تشكيلات مختلفة، أكبرها "الجبهة الوطنية للتحرير" والجماعة الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا).

وبشكل إجمالي، وفقا لبيانات مختلفة، يوجد حوالي 30 ألف مسلح في محافظة إدلب، بمن فيهم المرتزقة الأجانب.