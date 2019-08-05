سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع للمعارضة التشادية

بنغازي – سبوتنيك . أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، استهداف مواقع تابعة للمعارضة التشادية في مدينة مرزق جنوبي ليبيا.

وقال المركز الإعلامي في غرفة "عمليات الكرامة" في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "القوات الجوية الليبية نفذت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم 5 ضربات جوية على تمركزات للمرتزقة التشادية المعتدية على أهالي مدينة مرزق"، مشيراً إلى أن "ضربات سلاح الجو الليبي كانت دقيقة ومباشرة".