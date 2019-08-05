حملات تبرع مصرية لإصلاح ما أفسده الإرهاب في حادث معهد الأورام

بدأت في مصر حملات بالتبرع لترميم الأجزاء المتضررة من معهد الأورام الذي انفجرت أمامه سيارة مساء أمس الأحد.

وتزعم عمرو أديب المذيع بفضائية "أم بي سي مصر" حملة التبرع التي لاقت استجابة واسعة بين عدد من رجال الأعمال المصريين"، وكذلك من مسؤولين في الدولة.

وأعلن أديب، عن تبرع رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عن تبرعه، بمليون جنيه (60,387.67) لصالح المعهد، وكذلك أعلن عن عن تبرع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بمليون جنيه.

🔴#عاجل| بيان وزارة #الداخلية بشأن حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني#eXtranews pic.twitter.com/1jbfJEHH3P — eXtra news (@Extranewstv) August 5, 2019

وأعلنت غادة والي، وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية، عن تبرع بنك ناصر الاجتماعي، بخمسة مليون جنيه، لصالح ترميم المعهد.

وكذلك أعلن حسام قباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إن الجمعية تبرعت بـ 10 مليون جنيه، لإصلاح التلفيات بواجهة المبنى.

وأعلن أديب أن "إجمالي التبرعات حتى الآن وصل إلى 71 مليون جنيه مصري".

عمرو أديب: مجموعة الجارحي تتبرع بـ 3 مليون جنيه وجمعنا 71 مليون جنيه حتى الآن لصالح معهد الأورام#الحكاية pic.twitter.com/3mUzPcg6y3 — MBC مصر (@mbcmasr) August 5, 2019

​​إلى ذلك أعلن أحمد موسى، المذيع بفضائية "صدى البلد" عن تبرع رجل الأعمال ومالك القناة محمد أبو العينين، بالسيراميك المطلوب لإعادة ترميم معهد الأورام.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، أن سيارة تحمل متفجرات تسببت في حادث معهد الأورام.

وأوضحت الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن "الفحص المبدئي لحادث انفجار إحدى السيارات في منطقة القصر العيني أمام معهد الأورام، والتي تبين أنها اصطدمت بإحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

وقالت الداخلية "الأجهزة المعنية قامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت إلى أن إحدى السيارات المتسببة في الحادث بعد تحديد خط سيرها، كانت مسروقة من محافظة المنوفية قبل بضعة أشهر".

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن التحريات المبدئية وجمع المعلومات، أشارت إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية وراء الحادث، من حيث الإعداد والتجهيز لتلك السيارة، استعدادا لتنفيذها إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأكدت الوزارةعلى أنه "جاري استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا حادث معهد الأورام إلى 19 قتيلا و30 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة منها معهد ناصر، والمنيرة، والقصر العيني.

اتقدم بخالص التعازى للشعب المصرى ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس،كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأؤكد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوةوإرادة شعبها العظيم — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 5, 2019

​وعلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على الحادث الإرهابي، وكتب في تغريدة على "تويتر": "اتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني مساء الأمس"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

​وتابع، "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم".

