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12:50 06 أغسطس/ أب 2019
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    محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

    ما سر هجوم "أنصار الله" العنيف على عدن أخيرا... اكتشف عواقب تقليص القوات الإماراتية

    © وزارة الخارجية السعودية
    العالم العربي
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    قد يساعد تقليص الوجود العسكري الإماراتي في اليمن في دفع الجهود نحو تطبيق هدنة على مستوى البلاد هذا العام بما يفضي إلى وضع نهاية لحرب لطخت صورة دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة.

    وتقول أبوظبي إنها كانت تعد لاتخاذ هذا القرار منذ شهور، وكان تطورا طبيعيا بعد سريان وقف إطلاق النار في الحديدة في ديسمبر/كانون الأول والتي كانت بؤرة الحرب في العام الماضي عندما حاول التحالف انتزاع السيطرة عليها.

    الجيش اليمني - القوات اليمنية بالقرب من ميدنة المخا، البحر الأحمر، اليمن 23 يناير/ كانون الثاني 2017
    © REUTERS / Fawaz Salman
    الجيش اليمني يعلن إحباط هجوم جديد لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

    وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فإن الأسباب وراء اتخاذ الإمارات هذا القرار كثيرة: التعب من الحرب، والانتقاد الغربي، وتصاعد التوتر مع إيران والذي يمثل تهديدا أقرب للبلاد.

    ويقول دبلوماسيون إن الإمارات أدركت أنه لن يكون هناك حل عسكري بسبب الانتقاد الدولي للضربات الجوية التي يشنها التحالف والتي قتلت آلاف المدنيين والأزمة الإنسانية التي دفعت اليمن إلى شفا المجاعة.

    ضغوط غربية

    ومما زاد من قوة الدفع لقرار الإمارات الضغط الذي مارسه الحلفاء الغربيون، ومن بينهم من قدموا السلاح ومعلومات المخابرات للتحالف، من أجل وقف الحرب التي قتلت عشرات الآلاف من الأشخاص وزادت التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وهو التوتر الذي انطوى على المخاطرة بإشعال مواجهة مباشرة في الخليج.

    وقال مسؤول إماراتي كبير إن الإمارات ما زالت جزءا من التحالف ولن تترك فراغا في اليمن بينما لا تزال تدعم القوات المحلية التي دربتها وسلحتها لقتال "أنصار الله" والجماعات الإسلامية المتشددة.

    صورة لطفلة يمنية في معسكر مؤقت في منطقة عبس، في محافظة حجة شمال غرب اليمن في 13 مايو/ أيار 2019
    © AFP 2019 / Essa Ahmed
    وكالة: تفاصيل مثيرة بشأن موعد إنهاء الحرب... أنباء سارة لليمنيين

    وقال الدبلوماسيون إن خطوة أبوظبي تقدم قوة دفع لهدنة على مستوى الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية هذا العام، لكن هذا يتطلب خفض التوتر بين "أنصار الله" والسعودية.

    وكانت الضربة التي استهدف بها "أنصار الله" عرضا عسكريا لقوات يمنية قبل أيام، أسوأ أحداث العنف التي وقعت في عدن منذ اشتباك قوات الانفصاليين الجنوبيين، ومن بينها وحدات الحزام الأمني، مع حكومة عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية في 2017 في صراع آنذاك على السلطة.

    وشنت جماعة "أنصار الله"، التي يقاتلها التحالف، هجوما صاروخيا على قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات العربية المتحدة في المدينة الميناء بجنوب البلاد وأحد معاقل التحالف أودى بحياة 36 جنديا يوم الخميس.

    ويقول محللون إن "أنصار الله" ربما يختبرون نواحي ضعف التحالف بعد أن قلصت الإمارات العربية المتحدة وجودها العسكري في الساحل الجنوبي والغربي والذي أعلن عنه في يونيو حزيران والذي يبدو أنه جعل الجماعات الإسلامية المتشددة تتجرأ في اليمن وتنفذ هجمات دامية منفصلة على القوات الجنوبية الأسبوع الماضي.

    لماذا تعد عدن مهمة؟

    صعد "أنصار الله" هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن السعودية، لكن هذا هو أخطر هجوم تشنه الجماعة على عدن منذ سيطرة قوات التحالف عليها في 2015.

    وليس للحوثيين الذين يسيطرون على معظم المناطق الحضرية في اليمن، بما في ذلك صنعاء وميناء الحديدة الرئيسي، وجود في الجنوب حيث دربت الإمارات وسلحت نحو 90 ألف مقاتل يمني جاؤوا من الانفصاليين الجنوبيين ومقاتلي المناطق الساحلية.

    ويبدو أن "أنصار الله" يختبرون الأوضاع على الأرض بعد أن سحبت الإمارات بعض القوات والعتاد من المنطقة، وهي الأرض الوحيدة التي سيطر عليها التحالف خلال الحرب والتي للسعودية سيطرة أقل عليها.

    أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    قرقاش: إعادة الانتشار في الحديدة بالاتفاق مع السعودية

    وقالت إليزابيث ديكنسون من مجموعة الأزمات الدولية وهي مركز أبحاث "يبدو أن هناك محاولة لاختبار أين وكيف يمكن تغيير ميزان القوى".

    ومن المرجح أن تؤدي الهجمات على قوات الأمن الجنوبية إلى تصعيد التوتر بين الانفصاليين الجنوبيين وحكومة هادي حول من يسيطر على جنوب اليمن.

    وأحيت الحرب الصدوع القديمة بين شمال اليمن وجنوبه اللذين كانا في السابق دولتين منفصلتين وتم توحيدهما في دولة واحدة في ظل حكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي قتل خلال الحرب الحالية.

    ويحمل المجلس الانتقالي الجنوبي حكومة هادي مسؤولية المتاعب الأمنية والاقتصادية وحرض على احتجاجات في الماضي. ومما يزيد التوتر أن القوات الجنوبية تعرضت لهجومين خلال يومين أعلن المسؤولية عنهما تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة"، وهما من بين القوى الكثيرة التي تزعزع استقرار اليمن.

    ويوم الخميس دعا المجلس لضبط النفس بعد الهجوم على العرض العسكري والذي أودى بحياة قائد لقوات الحزام الأمني كان قائدا ضمن الانفصاليين الجنوبيين بعد أن استعمل كثير من أتباعه مواقع التواصل الاجتماعي في تهديد الشماليين في عدن.

    أين تقف جهود السلام؟

    بعد سبعة أشهر من اتفاق ستوكهولم هناك فقط انسحاب حوثي من جانب واحد من الموانئ في الحديدة. وما زال متعينا على التحالف في المقابل إجراء إعادة انتشار للقوات التي يدعمها لتمهيد الطريق لانسحاب كامل ينفذه الجانبان.

    ويقوم مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث بجولات مكوكية بين اليمن والسعودية والإمارات لإنقاذ الاتفاق الذي مثل أول انفراجة كبيرة في جهود السلام خلال أكثر من أربع سنوات وبوابة لبدء محادثات بشأن التوصل لإطار سياسي لإنهاء الحرب.

    ولا يزال الاتفاق على من سيسيطر على الحديدة في النهاية نقطة خلاف وسط شكوك عميقة بين جميع الأطراف. ويمر من الميناء الجانب الأكبر من التبادل التجاري والمساعدات الإنسانية وهو أساسي لإطعام سكان البلاد الذين يعانون من الفقر منذ وقت طويل والذين يبلغ عددهم حاليا 30 مليون نسمة.

    SALEH AL-OBEIDI
    © AFP 2019 / SALEH AL-OBEIDI
    صحيفة: آليات عسكرية سعودية تتحرك نحو العاصمة اليمنية المؤقتة

    وإذا أحرزت محادثات سياسية أوسع لتشكيل مجلس حكم انتقالي تقدما سيتعين ضم الأطراف اليمنية العنيدة إليها ومن بين هذه الأطراف الانفصاليون الجنوبيون.

    وكان مصدران دبلوماسيان قالا لرويترز في تقرير نشرته قبل أسبوعين إن محادثات قد تبدأ بحلول الخريف بشأن توسيع نطاق هدنة سارية تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة في مدينة الحديدة لتصبح وقفا عاما لإطلاق النار.

    وقف وشيك للقتال

    وأضاف المصدران أن هذا قد يمهد السبيل لإجراء مفاوضات بشأن إطار سياسي لإنهاء الحرب بين "أنصار الله" والقوات اليمنية التي يدعمها التحالف.

    وقال مصدر في المنطقة مطلع على التطورات إن ثمة "زخم حقيقي" لوقف الأعمال العسكرية بحلول ديسمبر/كانون الأول وذلك رغم أن "مليون شيء قد يفشل".

    وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المسألة "لا يريدون (الإماراتيون) الاستمرار في التعرض للانتقاد الشديد بسبب حرب لا يمكنهم الفوز فيها".

    وتشهد الحرب جمودا في الموقف العسكري منذ سنوات. ويتمتع التحالف بالتفوق العسكري لكنه تعرض لانتقادات لشن هجمات أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.

    أما "أنصار الله" فهم مقاتلون أشداء يخوضون حرب عصابات كما أن الهجمات عبر الحدود على مدن سعودية تزيد من صعوبة انسحاب الرياض من الحرب، وفقا لتقريثر رويترز.

    لا خلاف بين البلدين

    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    وسط تقارير سحب القوات.. الإمارات تعلن اتفاقا مع السعودية بشأن "مرحلة جديدة في اليمن"

    وتقود السعودية والإمارات التحالف المدعوم من الغرب والذي تدخل في اليمن في العام 2015 سعيا لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا التي أخرجها "أنصار الله" من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

    وقال مسؤول خليجي "السعوديون متفقون في الهدف (مع الإمارات). فهم يريدون التوصل لنهاية (الحرب) لكنهم قلقون من كل هجوم عليهم وهذا مفهوم".

    وقالت أبوظبي إن قرارها نقل قوات ومعدات، كان قد تم نشرها لشن هجوم على الحديدة في العام الماضي، اتخذ منذ أكثر من عام بالتنسيق مع الرياض.

    غير أن دبلوماسيا ومصدرا خليجيا قالا إن الإمارات لا تزال جزءا من هيكل القيادة في التحالف وستواصل دعم حوالي 90 ألف جندي يمني دربتهم وسلحتهم وستستمر في عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن.

    وبينما ذهبت تقارير إعلامية إلى احتمال وجود خلاف غير معلن بين البلدين، شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على أن شق الصف السعودي الإماراتي عبر ملفي اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل، مؤكدا أن تحالف البلدين تعزز بالتضحيات وعلاقتهما استراتيجية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, التحالف, الإمارات, اليمن
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