نتنياهو: ذراعنا طويلة

وقال نتنياهو ردا على إحباط عملية إرهابية زعم أن حركة "حماس" خططت لتنفيذها داخل الأراضي الإسرائيلية، إن ذراعنا طويلة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا:

إنه يجب على أعدائنا أن يعلموا بأن ذراعنا الطويلة تصل إلى كل من يحاول المساس بنا.

أشيد بقوات الشاباك وجيش الدفاع والشرطة التي بذلت جهودا استخباراتية وعملياتية أدت إلى إحباط عملية إرهابية خططت حماس لتنفيذها داخل أراضينا.



يجب على أعداءنا أن يعلموا بأن ذراعنا الطويلو تصل إلى كل من يحاول المساس بنا. pic.twitter.com/toZfKcwejV — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 6, 2019

ووجه نتنياهو شكره لجهاز الشاباك والجيش والشرطة الإسرائيليين، التي بذلت جهودا استخباراتية وعملياتية أدت إلى إحباط عملية لحركة "حماس".

وسبق أن قالت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن قواتها أحبطت "هجوما تفجيريا دبرته خلية تابعة لحركة حماس في القدس".

وذكر متحدث باسم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، عوفير غندلمان في بيان، أن "القوات الإسرائيلية فجرت العبوة الناسفة التي خططت حماس لتفجيرها في القدس، حيث تم اعتقال الخلية بأكملها في الخليل، قبل أن يتسنى لها القيام بالهجوم".

فيديو: تفجير العبوة الناسفة التي خططت حماس لتفجيرها في أورشليم. تم اعتقال الخلية بأكملها قبل أن تسنى لها القيام بهذا الهجوم الغادر. pic.twitter.com/BZ2r9owHgL — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 6, 2019

وأشار إلى "توقيف خلايا أخرى لحماس والكشف عن معمل متفجرات تابع للحركة".

ونشر المتحدث فيديو قال إنه لـ"تفجير العبوة الناسفة التي خططت حماس لتفجيرها في القدس. تم اعتقال الخلية بأكملها قبل أن يتسنى لها القيام بهذا الهجوم الغادر".