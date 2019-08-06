تحذير مما هو قادم على مصر والسعودية في أيام العيد

أصدرت هيئة رسمية، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس/ آب، تحذيرا مما هو قادم على مصر والسعودية، خلال أيام عيد الأضحى.

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان رسمي نشرته وسائل الإعلام المصرية، أنه متوقع أن تسود أجواء "حارة جدا" خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الهيئة "أجواء العيد ستكون شديدة الحرارة في جنوبي البلاد وجنوب سيناء، وحار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة".

وأردفت "ستزيد الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية".

ولكن رغم تحذيرها، قالت هيئة الأرصاد، إنه يمكن في ظل هذه الأجواء تسمح بالخروج للمنتزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة في تلك الفترة، ستأتي على النحو التالي:

السواحل الشمالية 32 ـ 33 درجة

الوجه البحري والقاهرة 36 ـ 38 درجة

شمال الصعيد 38 ـ 40 درجة

جنوب الصعيد 40 ـ 42 درجة

جنوب سيناء 38 ـ 40 درجة.

وقالت الهيئة في بيانها أيضا إنه من المتوقع أن تشهد الأراضي المقدسة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في المشاعر المقدسة من 42 درجة مئوية إلى 44 درجة مئوية.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، قد نقلت في وقت سابق مؤتمرا صحفيا أقامته الرئيس العام لهيئة الأرصاد وجهاز البيئة السعودي، خليل بن مصلح الثقفي، حول حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة، على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وحذر الثقفي من أن درجات الحرارة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، قد تصل إلى 50 درجة مئوية.

كما استمر في تحذيره، كما أن درجات الرطوبة قد تصل في بعض الأيام إلى 85%، ما سيزيد من شعور الأفراد بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن التوقعات الجوية تشير إلى احتمالية تكون سحب رعدية على المرتفعات الشرقية لمكة وعدد من المشاعر المقدسة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار، مع تزايد فترات سقوط الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.