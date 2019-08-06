الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني يغادر البلاد... وشقيقه يحلف اليمين

قال الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يغادر البلاد، فيما حلف شقيقه الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية.

كشف الديوان الملكي، في بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لن يقضي إجازة عيد الأضحى داخل البلاد.

وقال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد الله الثاني، يطير إلى بريطانيا، من أجل عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية، وعلى رأسها رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون.

وأشارت الوكالة إلى أن العاهل الأردني، غادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن يلتقي خلالها رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون.

وأوضحت أن الملك عبد الله الثاني، سيمضي عطلة عيد الأضحى في بريطانيا والولايات المتحدة، التي سيطير لها عقب لقائه مع جونسون.

وأوضح الديوان الملكي أن اللقاء بين الملك عبد الله الثاني مع رئيس وزراء بريطانيا، سيتناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية، التي تربط الأردن والمملكة المتحدة.

كما سيبحث الطرفان التطورات الإقليمية الراهنة، وسيقدم العاهل الأردني التهنئة لرئيس وزراء بريطانيا، بمناسبة توليه منصبه.

كما أشار الديوان الملكي الأردني، إلى أن الأمير فيصل بن الحسين، شقيق الملك عبد الله الثاني، حلف اليمين الدستورية أمام هيئة الوزارة.

وأوضحت أن الأمير فيصل بن الحسين، حلف اليمين الدستورية كنائب للملك عبد الله الثاني، في فترة غيابه خارج البلاد.