وسط تصاعد التوتر في الخليج... وزيرا دفاع الكويت وإيران يؤكدان الصداقة

تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر الصباح، اتصالاً هاتفياً من نظيره، وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، تم خلاله تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

فحسب موقع صحيفة "الراي" الكويتية ، هنأ وزير الدفاع الإيراني النائب الأول خلال الاتصال بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً له تمام الصحة والعافية، ولدولة الكويت دوام التقدم والازدهار، كما وجه دعوةً رسميةً لمعاليه لزيارة إيران.

بدوره شكر النائب الأول وزير الدفاع نظيره الإيراني على هذا الاتصال، مثمناً دعوته الكريمة له لزيارة إيران، متمنياً للعلاقات بين البلدين الصديقين مزيداً من التقدم والعمل على توثيق أواصر التعاون المشترك.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء إن الحرب مع بلاده هي أم كل الحروب محذرا مرة أخرى من أن الملاحة في مضيق هرمز قد لا تكون آمنة.

وتصاعد التوتر بين إيران والغرب منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من اتفاق دولي يستهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران.

وقال روحاني في خطابه الذي ألقاه بوزارة الخارجية وامتدح فيه وزيرها محمد جواد ظريف بعدما فرضت واشنطن عقوبات عليه يوم 31 يوليو/ تموز "السلام مع إيران هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب".

#الكويت #إيران

معالي وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي تم فيه تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.. pic.twitter.com/t9fBYSd2PD — 🌏 الشبكة العربية (@ArabNetwork_) August 6, 2019

وأشار إلى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات قائلا إنه ينبغي السماح للجمهورية الإسلامية بتصدير النفط.

وتأججت مخاوف نشوب حرب في الشرق الأوسط تكون لها تداعيات عالمية عندما احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو قرب مضيق هرمز في يوليو تموز بزعم ارتكابها انتهاكات بحرية وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية لناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بدعوى انتهاكها عقوبات على سوريا.

وقال روحاني "مضيق بمضيق. لا يمكن أن يكون مضيق هرمز مفتوحا أمامكم بينما مضيق جبل طارق ليس مفتوحا أمامنا".

ويمر خمس النفط العالمي تقريبا عبر مضيق هرمز.

وزير الدفاع الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية https://t.co/dc3LjCLD4D pic.twitter.com/i1XBVsb7iS — بوابة الشرق (@alsharq_portal) August 6, 2019

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس سيطر يوم الأربعاء على ناقلة نفط عراقية في الخليج قائلا إنها كانت تهرب وقودا واحتجز طاقمها المكون من سبعة أفراد.