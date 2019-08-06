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    الحج، جبل عرفات، الوقوف بعرفة، مكة، السعودية 20 أغسطس/ آب 2018

    السعودية تعلن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة

    © REUTERS / Zohra Bensemra
    العالم العربي
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    كشفت المملكة العربية السعودية عدد الحجاج الذي وصلوا إلى المملكة لأداء مناسك الحج حتى ظهر اليوم الثلاثاء. 

    أعلنت الجوازات السعودية وصول 1.800.869 حاجا وحاجة إلى المملكة حتى ظهر اليوم 5 ذي الحجة، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية. 

    ​وأشارت الجوازات إلى أن هذا العدد يمثل زيادة عن العام الماضي قدرها 113107 حجاج، منهم 93792 حاجًا عبر البر، و1689827 حاجًا عبر الجو، و17250حاجًا عبر البحر.

    كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، عن إجمالي عدد الحجاج، الذين تشرفت المملكة بخدمتهم على مدار 50 عاما، وذلك منذ بدء مهامها في حصر عددهم في عام 1969.

    ​وأوضحت الهيئة أن إجمالي أعداد الحجاج الذين خدمتهم السعودية خلال الـ50 عاما الماضية بلغ (95.853.017) حاجا، إذ تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج 19موسما، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

    وأشارت إلى أن أعداد الحجاج خلال الأعوام الـ25 الأخيرة بلغت (54.465.253) حاجا.

    أما في خلال العشر سنوات الأخيرة، فبلغت أعداد الحجاج (23.796.977) حاجا، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء.

    ​وتسعى مهام الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إلى توفير معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة "ضيوف الرحمن".

    واستمرت المهمة الهيئة طوال هذه السنوات، لتشهد في كل عام تطويرا في أساليب العد والحصر والمخرجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات، إذ تلزم الهيئة بتنفيذ ثلاثة مشاريع إحصائية خلال موسم الحج (حصر أعداد الحجاج وإحصاءات الخدمات المقدمة للحجاج ومؤشرات إدارة أعمال الحج)، وذلك سعيا لتوفير أكبر كم من البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات لتحقيق أعلى درجات الدقة والشمول.

    ​وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بأنها ستصدر الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج، في مساء يوم 11 أغسطس/آب الجاري، وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج، مبينةً نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، والجنسية، وحسب جهة القدو م، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى.

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    فريضة الحج, مناسك الحج, موسم الحج, اخبار الحج, الحج, الحجاج
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