Widgets Magazine
تسجيل
19:17 06 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    أنصار الله

    قيادي في "أنصار الله": المواطن اليمني يدفع ثمن ثقافة الكراهية التي زرعها التحالف

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعتبر محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية أن "ما يحدث في جنوب اليمن هو نتيجة طبيعية لثقافة الكراهية التي تبنتها بعض المكونات السياسية اليمنية خدمة لدول العدوان".

    وقال البخيتي في اتصال مع "سبوتنيك" إن هذه الكراهية "ترتد على المكونات فيما بينها، لكن المؤسف أن ضحاياها هم من المواطنين البسطاء والعمال من المحافظات الشمالية المتواجدين في عدن".

    محمد بن سلمان ومحمد بن زايد
    © وزارة الخارجية السعودية
    ما سر هجوم "أنصار الله" العنيف على عدن أخيرا... اكتشف عواقب تقليص القوات الإماراتية

    وأضاف "يجب على جميع المكونات اليمنية أن تدرك أن ثقافة الكراهية لا يمكن السيطرة عليها وفي كثير من الأحيان ترتد على من تبناها".

    وأشار إلى أن "حالة الفوضى والعبث التي زرعها التحالف في الجنوب لا تصب في صالح الشمال ولا الجنوب، ونلاحظ أن من هبوا للدفاع عن الشماليين هم أبناء عدن وبجهود مجتمعية أهلية بعد غياب المكونات السياسية التي اتبعت العدوان، وهذا الأمر يدق ناقوس الخطر للجميع" على حد قوله.

    وتابع البخيتي أن "بنك الأهداف العسكرية التي تقع تحت طائلة الصواريخ والطيران في صنعاء والتي وضعها الجيش اليمني واللجان الشعبية تقع جميعها في السعودية والإمارات، لكن تم اتخاذ قرار بتجميد الهجمات ضد الإمارات بعد تغيير موقف أبو ظبي السياسي والعسكري فيما يتعلق بالحرب في اليمن".

    يذكر أن اجتماعا أمنيا رفيع عقد بين طهران وأبو ظبي، الثلاثاء الماضي في إيران، جمع قائد قوات حرس الحدود الإيراني وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي، للتباحث حول أمن الخليج، وشؤون حدودية، ومكافحة عمليات التهريب.

    وأبدت جماعة الحوثي ارتياحها الأربعاء الماضي لنتائج الاجتماع، وقال عضو المجلس السياسي للجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة إن "رسالة الإمارات من إيران رسالة إيجابية".

    انظر أيضا:

    ما سر هجوم "أنصار الله" العنيف على عدن أخيرا... اكتشف عواقب تقليص القوات الإماراتية
    اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله" على مطارات مدنية سعودية
    "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود بقصف شمال حجة
    الكلمات الدلالية:
    الجيش اليمني, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    معارضو الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير، عام 2013
    أفضل أعمال المصور الصحفي أندريه ستينين في مناطق النزاع
    غارديان تعتذر لـ سبوتنيك
    "غارديان" تعتذر لـ "سبوتنيك"
    المواصفات لهاتف غلاكسي نوت 10
    مواصفات الهاتف الذكي "غلاكسي نوت 10"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك