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21:57 06 أغسطس/ أب 2019
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    مصرف سوريا المركزي في دمشق

    خطوة سورية مرتقبة... تطبيق نظام ذكي لتنقل أوفر بالسيارات وخبراء يشيدون

    © Sputnik . NAHLA AHMAD
    العالم العربي
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    تشهد سوريا عددا من الخطوات والإجراءات الحكومية التي تسعى للتخفيف من وطأة الحصار الاقتصادي الخانق الذي تفرضه الولايات المتحدة والغرب على البلاد، وتشمل هذه الإجراءات العديد من المجالات.

    يعتبر تسهيل وتخفيض تكاليف الخدمات العامة والخاصة بالنسبة للمواطن السوري جانبا هاما ورئيسيا من إجراءات تعويض انخفاض الدخل في سوريا، وبالفعل تقوم الحكومة السورية بإجراءات متعددة في محاولة منها لدعم العملية الإنتاجية، وكذلك الخدمية.

    أشجار الزيتون في محافظة حماة
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    وتسعى الحكومة السورية إلى تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في البلاد، من أجل تسهيل الخدمات العامة الأمر الذي يساهم في دعم المواطن السوري، وبدأت بعض الوزارات والإدارات الحكومية بدراسة إمكانية الاستفادة من الإنترنت والمجال الإلكتروني للوصول إلى خدمات إلكترونية سهلة ومنخفضة التكاليف.

    ونشرت صفحة رئاسة الوزراء السورية على "الفيسبوك" تصريحات لوزير النقل السوري علي حمود يؤكد فيها دراسة الوزارة لتطبيق نظام "جي بي إس" الإلكتروني لتطوير خدمات سيارات الأجرة في البلاد.

    وكشف الوزير حمود أن مجلس الوزراء درس مشروع نظام التطبيقات الذكية لاستخدام السيارات الخاصة بنقل الركاب، وذلك لتوفير خدمة مميزة لنقل الركاب، ولتمكين مالك السيارة من استخدامها، وتوفير بعض المبالغ اللازمة لمصوف السيارة وخاصة قيمة الوقود، من خلال استخدام التطبيق الذكي، الذي يسمح بأن يصل بين المرخص له بالخدمة، والقائم بالخدمة، والمواطن".

    وأضاف الوزير السوري: "وبالتالي ستكون هناك قاعدة بيانات مبنية على نظام "جي بي إس" ويستطيع من خلالها المشترك بالخدمة أن يستخدم هذه الخدمة وينتقل بالسيارة الخاصة من مكان إلى آخر".

    جهته قال الخبير العسكري الروسي ألكساندر إيفانوفيتش زيلين، رئيس مركز دراسة المشكلات التطبيقية العامة للأمن القومي: "إن استخدام أجهزة الملاحة GPS حتى في الأماكن التي يدور فيها القتال ليس مشكلة. لأن كل من يشارك في هذه المنطقة يستخدم هذا النظام".

    واعتبر الخبير الروسي أن اتجاه الحكومة السورية لاستخدام هذا النظام الإلكتروني وتطبيقه على سيارات النقل يشير إلى نظرة مستقبلية لديها، وقال : "حقيقة أنهم يرغبون في إنشاء نظام ملاحة لسيارة الأجرة في سوريا، هذا يدل على أن سلطات هذا البلد تفكر لمستقبل، أعتقد أنهم سوف يتمكنون من التعامل مع هذا الوضع، لأنه لن تكون هناك مشاكل لا يمكن التغلب عليها".

    وأضاف: "بالطبع ، يمكن للجانب الأمريكي وضع العصي في العجلات، لكن في النهاية، سيتم حل هذه المشكلة بنجاح، بما في ذلك بمساعدة من الجانب الروسي، ولا أرى أي مشاكل لا يمكن التغلب عليها". ورأى زيلين أن مخاطر تعرض النظام لتشويش خارجي هي ضعيفة، لأنه لا يوجد مردود من تركيب أجهزة تشويش مكلفة للهجوم على نظام عمل يتعلق بسيارات الأجرة، وبالتالي هذا لا طائل منه.

    وأشارت المهندسة السورية سليمة سمير إن تطبيق هذا النظام ممكن إذا كان يوجد تنظيم من البداية، وإذا توفرت الإرادة لذلك، فإنه من الممكن تطبيقه بنجاح، ولكن ضعف الإنترنت سيشكل صعوبة بخصوص التطبيقات والبرمجيات عبر النت.

    الجيش السوري داخل معمل الإسمنت
    © Sputnik . Morad saeed
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    وأضافت أن هذا يحتاج إلى تسميات واضحة للأماكن والطرقات والأبنية بحيث تكون معروفة للجميع لكي يعمل الـ"جي بي إس" بشكل صحيح. والبنية التحتية والأنترنت السريع والفواتير والعدادات كلها عوامل يجب أن تعمل بشكل صحيح والسيارات يجب أن يكون لها مواصفات خاصة وتوفر سائقين يتصفون بالأمانة.

    وبهذا الصدد يشير خبراء تقنيون إلى أنه يجب الاطلاع بشكل موسع على آلية عمل التطبيق وكيفية تفاعل سائق السيارة مع العميل . وسيكون التطبيق مجزيا في حال كان استخدام خاصية "جي بي إس" لا تكلف الكثير من الانترنت، حيث من ناحية سيوفر التطبيق أموال ووقت، بينما من ناحية أخرى سيكون مكلفا من ناحية صرف الانترنت. ولكن وبشكل عام، تعتبر خطوة إيجابية في التطوير والتحديث، ومواكبة التكنولوجيا، وخاصة إذا طبقت في أسرع وقت ممكن، ويزيدها فاعلية تطبيق خاصية الدفع الإلكتروني، وأن يتمكن المواطن السوري من دفع ليس فقط آجار التكاسي عبر هذا النظام، وإنما أن يكون جزءا لا يتجزء من حياته اليومية.

    وكانت الحكومة السورية وخلال جلسة مجلس الوزراء السابقة في 27 تموز، قد سمحت لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها عن (10) عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الذكي لنقل المركبات، بحسب مواقع.

    حيث بين مدير الاستثمار ونقل الركاب في وزارة النقل وسيم مارديني أن ميزات التطبيق تسمح لمالك المركية الخاصة المشترك بالتطبيق الإعلان وتحديد خط سيره ما يتيح للمواطنين المشتركين بالتطبيق إمكانية الانتقال ضمن خط السير مقابل أجر، منوهاً بوجود جهاز تحديد موقع ضمن السيارة GPS يتيح تعقب السيارة ومعرفة مسارها أثناء الانتقال.

    كما نوّه إلى أنه لا زيادة على مخصصات السيارات المشتركة في تطبيق النقل، وأن عملهم لا يعني أن يقوم بنقل الركاب من أي مكان وإلى الوجهة التي يرغب بها الراكب، أي أن تصبح السيارة عمومي.

    يشار إلى أن عملية تسهيل وتخفيض تكاليف الخدمات العامة وتخفيف الروتين وتطبيق الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية يؤدي بشكل فوري إلى  تحسن ملحوظ في مستوى معيشة الفرد السوري.

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