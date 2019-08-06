الفالح: ناقشت مع وزير الطاقة الأمريكي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في الخليج

قال وزير الطاقة السعودية إنه ناقش مع وزير الطاقة الأمريكي حرص المملكة على استقرار سوق النفط العالمي.

وأضاف، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس / آب: "بحثت مع وزير الطاقة الأمريكي قلق البلدين من التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة في الخليج والعمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي".

بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التقيت اليوم في واشنطن معالي وزير الطاقة الأمريكي @SecretaryPerry وتناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية pic.twitter.com/X92Icv3PH9 — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) August 6, 2019

وكتب على "تويتر": "بمشاركة الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التقيت اليوم في واشنطن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري".

وأضاف: "تناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية".

واستمرارًا للتنسيق الدائم بين الجانبين، ناقشنا أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم. وقد أكدت في هذا السياق التزام أعضاء #أوبك والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) August 6, 2019

وقال في تدوينة أخرى: "استمرارًا للتنسيق الدائم بين الجانبين، ناقشنا أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم".

كما تناول اللقاء قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي. وأكدنا عزمنا على العمل سويًا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي. — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) August 6, 2019

وتابع: "أكدت في هذا السياق التزام أعضاء "أوبك" والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية".

وكتب في تدوينة ثالثة: "تناول اللقاء قلق البلدين إزاء التهديدات، التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي".

وتابع: "أكدنا عزمنا على العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي".