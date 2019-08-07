البنتاغون: تنظيم "داعش" يقوم بإنشاء "خلايا ولادة جديدة" في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء، أن تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) قام في الأشهر الأخيرة بتوسع وتعزيز شبكة سرية في سوريا والعراق.

موسكو - سبوتنيك. وقال المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية جلين فاين، في تقرير حول نجاحات التحالف في الحرب ضد تنظيم داعش: "واصل تنظيم داعش الإرهابي خلال فترة (نيسان/أبريل- تموز/يوليو 2019)، الانتقال من تكتيكات الاحتفاظ بالأراضي بمفرده إلى حركات التمرد في سوريا، وقام بتعزيز قدرات المتمردين في العراق".

وأَضاف: "يشير التقرير الذي لا شك فيه لقيادة غرفة عمليات محاربة داعش، أن التنظيم قام بشن الهجمات الانتحارية وعمليات الخطف وحرق المحاصيل، سواء في العراق أو في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، قام تنظيم داعش بإنشاء خلايا ولادة جديدة في سوريا وسعى إلى توسيع نقاط القيادة والسيطرة في العراق".

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة"، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي[المحظور في روسيا وعدد من الدول] فيالعراق وسوريا منذ عام 2014، ويوجد التحالف الدولي في سوريا دون إذن من السلطات السورية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.