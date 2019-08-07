فيديو مثير للاهتمام... الملك سلمان في عمر 3 سنوات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حين كان في الثالثة من عمره.

وقالت إنه أول شريط مصور للملك سلمان في مثل هذا العمر.

وكان حساب "دارة الملك عبد العزيز"، الموثق على موقع تويتر، نشر صورة نادرة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز برفقة والده الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن.

ويرجع تاريخ التقاط الصورة التي أظهرت الملك سلمان في عامه الثالث، إلى عام عام 1357 هـ — 1938 م، وتم التقاطها خلال إلقاء الملك عبد العزيز كلمة في حفل استقبال وفود الحجاج بمكة المكرمة.

#صورة_تاريخية

الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله يلقي كلمة في حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة وبجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله

وعمره آنذاك (٣) سنوات

عام ١٣٥٧هـ / ١٩٣٨م

#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/NbuvMBL2v9 — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) February 3, 2019

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