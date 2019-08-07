Widgets Magazine
تسجيل
13:09 07 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    سجن

    الأمن العراقي يعتقل ثامن متهم هارب من سجن الشرطة

    © AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ألقى الأمن العراقي، اليوم الأربعاء 7 أغسطس/آب، القبض على أحد المتهمين الهاربين من أصل 14 مدانا ومحكوما فروا من مركز للشرطة في بغداد، مطلع الأسبوع الجاري.

    بغداد
    © Sputnik . Павел Давыдов
    إقالة ضباط عراقيين على خلفية هروب سجناء
    أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، جاء فيه:

    "بإشراف، ومتابعة مستمرة، وتوجيهات من وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، لفرق العمل الخاصة بالبحث والتحري التي أمر بتشكيلها على خلفية هروب عدد من المتهمين من موقف مركز شرطة القناة، فقد نجحت هذه الفرق بإلقاء القبض على أحد المتهمين الهاربين".

    وأضافت الوزارة أن إجراءات البحث ما زالت مستمرة لإلقاء القبض على الهاربين الآخرين، وألمحت وزارة الداخلية العراقية، في ختام بيانها، إلى أن العدد المتبقي للهاربين هو ستة فقط.

    وأمر وزير الداخلية العراقية، ياسين طاهر الياسري، السبت الماضي 2 أغسطس، بإعفاء كل من قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة بغداد – الرصافة،  ومدير قسم شرطة باب الشيخ، وحجزهم في مقر الوزارة، على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم مخدرات في موقف مركز شرطة القناة.

    وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، أن الوزير الياسري، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين.

    وأفادت بأن الوزير أمر بحجز ضابط مركز شرطة القناة، والوجبة المكلفة بالواجب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ملفتة إلى أنه أوعز أيضا بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم.

    وأعلن الناطق باسم الداخلية العراقية، اللواء سعد معن في بيان، يوم الأحد 3 أغسطس، أن القوات الأمنية تتمكن من إلقاء القبض على اثنين من الموقوفين الفارين من مركز شرطة القناة.

    وأوضح معن أن مفارز شرطة بغداد تتمكن من إلقاء القبض على أحد الهاربين في بيوت التجاوز  خلف مركز شرطة القناة ببغداد، وقد كان داخل أحد خزانات الماء بعد مطاردته من قبل القوة المنفذة للواجب.

    ولفت إلى أن مفارز شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة بغداد، وتحديدا سيطرة بغداد – واسط، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين الهاربين أيضاً من مركز شرطة القناة ببغداد.

    ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور لحظة الهروب التي جرت دون مواجهات مع قوات حماية المركز الذي بدا خاليا من الحراسة.

    وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان،   الاثنين الماضي 5 أغسطس، أن محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، أصدرت أمر توقيف خمسة ضباط، وثمانية منتسبين على خلفية هروب المتهمين بقضايا مخدرات من أحد مراكز الشرطة في العاصمة، قبل نحو يومين.

    ونوه المركز إلى أن عدد المتهمين الهاربين من مركز الشرطة، 14 متهما بقضايا مخدرات، بينهم مدان محكوم بالسجن، لمدة 10 سنوات بحقه.

    وأكدت محكمة التحقيق المركزية، حسبما جاء في البيان، أن المتهمين الهاربين ألقي القبض على ستة منهم، فيما لا يزال 8 آخرون هاربين، وصدرت بحقهم أوامر قبض فضلاً عن تعميمها.

    ولفت المركز الإعلامي إلى أن أغلب الهاربين متهمون بقضايا متاجرة بالمخدرات، وموقوفون وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

    انظر أيضا:

    إقالة ضباط عراقيين على خلفية هروب سجناء
    هروب 15 سجينا من مركز شرطة في بغداد
    الكلمات الدلالية:
    الشرطة العراقية, السجن, سجناء, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    معارضو الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير، عام 2013
    أفضل أعمال المصور الصحفي أندريه ستينين في مناطق النزاع
    غارديان تعتذر لـ سبوتنيك
    "غارديان" تعتذر لـ "سبوتنيك"
    المواصفات لهاتف غلاكسي نوت 10
    مواصفات الهاتف الذكي "غلاكسي نوت 10"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك