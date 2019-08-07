موقع عبري: الكشف عن عملية خطيرة لـ"حزب الله"

ذكر الموقع الإخباري العبري "نتسيف نت"، مساء أمس الثلاثاء، أن جهاز الموساد الإسرائيلي تمكن من كشف مجموعة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، تمثلت مهمتها في تحديد أهداف إسرائيلية في أفريقيا لمهاجمتها.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري أن الموساد أحبط من خلال الكشف عن تلك المجموعة التابعة لـ"حزب الله" عملية خطيرة كان سيكون لها تداعيات دولية واسعة في حال تنفيذها، مؤكدا أن القوات الأوغندية اعتقلت مسؤول المجموعة قبل شهر في مطار عنتيبي.

وأورد الموقع الإسرائيلي أن المعتقل اللبناني كان ضابطا أمنيا كبيرا في حزب الله، ويعيش ويعمل في أوغندا، منذ عام 2010، من خلال هوية مزورة وعلى هيئة رجل أعمال لبناني.

وأوضح الموقع الإخباري العبري أنه تم اعتقال شقيقين لبنانيين، هما علي وحسين ياسين، ليتبين أنهما دشنا شبكة تابعة لـ"حزب الله" في إطار وحدة العمل الخارجي في الحزب، المعروفة باسم (وحدة 910)، وكانت مهمتها الأولى هي تحديد الأهداف الإسرائيلية التي يمكن أن تهاجم مستقبلا، وكان الهدف المقبل في القارة السمراء.

وأشار الموقع إلى أن الموساد الإسرائيلي ونتيجة لقوة العلاقات بين إسرائيل وأوغندا، فإنه قد أبلغ معلومات استخباراتية للحكومة الأوغندية، التي بدورها اعتقلت حسين ياسين في السابع من الشهر الماضي.