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21:54 07 أغسطس/ أب 2019
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    الحجاج القادمون لأداء مناسك الحج في مكة يؤدون الصلوات في المدينة

    السعودية تعلن اكتمال وصول حجاج الخارج من جميع المنافذ

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    أعلنت السلطات السعودية اكتمال وصول الحجاج القادمين من خارج البلاد عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

    وقال مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقد في جدة إن عدد الحجاج الذين وصلوا لأداء فريضة الحج بلغ نحو مليون و839 ألف حاج.

    وأضاف اللواء اليحيى، أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1.708.152) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (95.624) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (17.250) حاجا، وفق صحيفة سبق السعودية.

    كما أشار اللواء ،اليحيى، خلال المؤتمر إلى"توفير الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة والمعدات المتطورة، لضمان تسهيل ودقة وسرعة إنهاء الإجراءات لكل حاج“.

    وبيّن اللواء ،اليحيى، خلال المؤتمر أن مديرية الجوازات أعدت لجانا إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة المكرمة في كل من مراكز الشميسي، والتنعيم، والبهيتة، والكر، وتعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين لتعليمات الحج وفق الأنظمة المعمول بها والمقررة بحقهم.

    الحج، مكة، السعودية، 19 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Zohra Bensemra
    السعودية تتخذ إجراء شديدا ضد أول المخالفين لتعليمات الحج
    وأكد أن هناك عقوبات متعددة تنص عليها الأنظمة بحق الناقلين للحجاج دون تصريح، حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجا لا يحملون تصريحا نظاميا بغرامة مالية مقدارها ١٠ آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة ١٥ يوماً.

    ودعا مدير عام الجوازات جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة للالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج والمحددة بالتأشيرة الممنوحة لهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة المقررة.

    هذا وأشار اللواء ،اليحيى، إلى أن قوة الجوازات بالحج استعدت للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام القادمة في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم لأوطانهم بحفظ الله ورعايته.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية
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