حكومة الإنقاذ في صنعاء: استمرار غلق المطار الدولي إبادة جماعية

قال وزير النقل في حكومة الإنقاذ المشكلة في صنعاء، زكريا الشامي، اليوم الأربعاء، إن إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام المواطنين يعتبر إبادة جماعية.

القاهرة - سبوتنيك. وأكد الشامي في تصريح نقلته قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" "تسليم رسالة لمجلس الأمن الدولي عبر منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن لإطلاع الرأي العام العالمي بحقيقة ما يتعرض له الشعب اليمني من إبادة جماعية جراء إغلاق المنافذ اليمينة".

وأشار إلى أن "صمت الأمم المتحدة أمام الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب اليمني وصمة عار لا يمكن أن تسقط بالتقادم "

وحذر وزير النقل في حكومة صنعاء ، من "تفاقم حالات عشرات الآلاف من المرضى بحاجة للسفر إلى الخارج جراء إغلاق المطار منذ ثلاث سنوات، وهم مهددة بالموت إذا استمر الإغلاق".

ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، منذ آب/ أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي، وأوقف كافة الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.