الخارجية الروسية: فلسطين وسوريا تتصدران مباحثات بوغدانوف والسفير الأردني

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير الأردني في موسكو، أمجد العضايلة، الوضع في سوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس 8 أغسطس /آب: "جرى خلال المحادثات تبادل الآراء حيال القضايا الحيوية على الأجندة الإقليمية مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وما حولها، وكذلك الوضع الحالي على الأراضي الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أن الطرفين تطرقا إلى مسائل تعزيز العلاقات الروسية الأردنية، بما في ذلك وجدول الاتصالات السياسية القادمة.

وتشدد روسيا والمملكة الأردنية على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتفعيل العملية السياسية في سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري.

كما يعول الأردن على حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967.