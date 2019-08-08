هل تكون اللغة الإنجليزية مفتاحا لتحسين ترتيب الجامعات الجزائرية في العالم

كشفت نتائج الاستطلاع الوطني حول اعتماد اللغة الإنجليزية في الجامعات الجزائرية تأييد أكثر من 94 ألف شخص للمشروع، وهو ما يعادل أكثر من 90 في المئة من المشاركين في العملية.

عرف الاستطلاع الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر منصة رقمية، والتي وضعت تحت تصرف الأسرة الجامعية اكتساح المؤيدين للمشروع مقابل معارضة ضئيلة من أنصار المحافظة على اللغة الفرنسية والتي بلغت 5.7 في المئة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بو زيد، في منشور بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن سبر الآراء حول تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في المؤسسات الجامعية، قد عرف أكثر من 1.152.227 مشاهدة، في حين بلغ عدد المصوتين بنعم 94741 شخص.

وفي انتظار تجسيد المصالح المختصة لنتائج الاستطلاع قررت الوزارة طرح الملف للنقاش والإثراء من مختلف المختصين في القطاع من أجل النهوض بمستوى الجامعة الجزائرية.

يعتبر موضوع اعتماد اللغة الإجليزية في الجامعات الجزائرية، قديما وجديدا في نفس الوقت، إذ طرحت القضية في أكثر من مناسبة إلا أن الجناح الذي يدعم اللغة الفرنسية، كان دائما يعارض الفكرة.

وحول عودة الموضوع من جديد إلى الواجهة في الوقت الراهن أشار الأستاذ في جامعة الجزائر الدكتور ،علي ربيج، أن التغييرات التي أحدثها الحراك الذي تعرفه الجزائر حاليا، وتراجع النظام السياسي واللوبي الذي كان يدعم اعتماد اللغة الفرنسية أسهم بشكل كبير في طرح القضية من جديد" الجو الذي خلقه الحراك وتراجع اللوبي الذي كان يدعم اعتماد اللغة الفرنسية على حساب الإنجليزية، أعطى الفرصة للشباب والأساتذة الجامعيين من أجل العمل على نشر وتوسيع اللغة الإنجليزية في الجامعات الجزائرية على أساس أنها اللغة التي تمنح فرصة لتصنيف البحوث والمنشورات الجزائرية، وهو أمر من شأنه أن يساهم في تحسين ترتيب الجامعات الجزائرية في العالم".

كما أشار الخبير إلى أن اللغة الفرنسية ساهمت بشكل كبير في تراجع تصنيف الجامعات الجزائرية إلى مراتب متأخر في التصنيف العالمي، وذلك كون أن معظم المنشورات والبحوث تنشر باللغة الفرنسية وهو ما يساهم في محدودية المقروئية لهذه المنشورات.

وحول إمكانية تعويض اللغة الإنجليزية للغة الفرنسية في الجامعات الجزائرية، أكد الخبير أن اللغتين عالميتين، مشيرا إلى أن اللغة الفرنسية تراجعت في السنوات الأخيرة وأن اللغة العالمية أصبحت الإنجليزية

" اللغة الفرنسية فقدت من مكانتها في السنوات الأخيرة واللغة الإنجليزية أصبحت هي اللغة الأولى في العالم، وأن اعتماد اللغة الانجليزية لا يعني إنكار اللغة الفرنسية التي يتقنها معظم الجزائريين بحكم العامل التاريخي".

وفي الأخير أكدت الخبير أنه على السلطات والشعب النظر إلى الموضوع من الجانب العلمي من أجل تحسين مستوى الجامعات الجزائرية والابتعاد عن توظيف القضية سياسيا.