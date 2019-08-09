عودة نحو 1900 لاجئ سوري إلى بلادهم من الأردن ولبنان

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، اليوم الجمعة، بعودة نحو 1900 لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.