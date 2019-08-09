بالفيديو والصور... مشاهير الفن يؤدون فريضة الحج هذا العام

حرص مشاهير الفن على تأدية فريضة الحج لهذا العام، مع ملايين الحجاج من مختلف بقاع الأرض، ونشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا في الحرم المكي.

نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" صورة لها برفقة الفنانة يسرا، والإعلامية هالة سرحان وهن في الروضة النبوية لأداء مناسك الحج.

كما نشرت الفنانة المعتزلة أمل حجازي عبر حسابها في موقع "تويتر" مقطع فيديو مصحوبا بتعليق قالت فيه: "اللهم تقبل مني ومن جميع المسلمين حج بيتك الحرام".

اللهم تقبل مني ومن جميع المسلمين حج بيتك الحرام ...#امل_حجازي #حج_مبرور_وسعي_مشكور pic.twitter.com/xk0D57JYOs — Amal Hijazi (@AmalHijazi) August 5, 2019

يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية وتخلت بذلك عن الأغاني العادية.