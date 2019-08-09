حقيقة سقوط طائرة أمريكية غربي بغداد

علق المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الكولونيل شون رايان، اليوم الجمعة، على الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عن سقوط إحدى طائراته في بغداد.

ونشر رايان عبر حسابه في موقع "تويتر" بيانا جاء فيه " قامت مركبة جوية دون طيار تابعة لقوات التحالف بهبوط غير مجدول في بغداد، يوم الأربعاء، بسبب عطل ميكانيكي. هبطت الطائرة بسلام وتم استعادتها من قبل قوات الأمن العراقية بنجاح.

قامت مركبة جوية بدون طيار تابعة لقوات التحالف بهبوط غير مجدول في بغداد يوم الأربعاء بسبب عطل ميكانيكي. هبطت الطائرة بسلام وتم إستعادتها من قبل قوات الأمن العراقية بنجاح. لم يصب أحد بأذى ولم تتضرر أي من الممتلكات أثناء الهبوط أو أثناء عملية إستعادة المركبة — OIR Spokesperson (@OIRSpox) August 9, 2019

وأضاف الكولونيل "لم يصب أحد بأذى ولم تتضرر أي من الممتلكات أثناء الهبوط أو أثناء عملية استعادة المركبة.