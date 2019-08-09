أول تعليق من "حزب الله" على مقتل شقيق عبد الملك الحوثي في اليمن

أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، أول تعليق على اغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي.

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق عن اغتيال شقيق عبد الملك الحوثي، على يد من أطلقت عليه اسم "يد الغدر".

ونشر "حزب الله"، بيانا، بثته قناة "المنار" قال فيه "دماء الشهداء ستزيد الشعب اليمني المظلوم إصرارا على مواصلة الدفاع عن نفسه حتى تحقيق النصر".

حزب الله يعزي باستشهاد السيد ابراهيم بدرالدين الحوثي: سقوط القادة شهداء هو بشارة نصر https://t.co/dO6DWkZQqH #العدوان_على_اليمن #حزب_الله pic.twitter.com/QRcN8Aa3F8 — قناة المنار (@almanarnews) August 9, 2019

​وأشار البيان إلى أن "حزب الله" يقدم التعزية، معتبرا "سقوط القادة اليمنيين شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني، ودليل حي على إخلاص قيادته وصدق مجاهديه".

واستنكر "حزب الله" "هذه العملية الإجرامية وعمليات القتل والمجازر الجماعية والتدمير الشامل لليمن ومؤسساته ومرافقه".

وأضاف في بيانه "نجدد التأكيد على ضرورة وقف هذا العدوان الظالم الذي لا يستفيد منه سوى العدو الصهيوني والمتآمرين معه على قضايا أمتنا وشعوبها".

ونعت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، إبراهيم بدر الدين الحوثي، الذي قتل على يد ما أسمته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".

وأكدت الجماعة في بيان وصل "المسيرة نت" نسخة منه، صباح اليوم الجمعة، "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي"، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة.

​وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.