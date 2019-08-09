تكلف 100 مليار دولار... خطة للملك سلمان تضاعف عدد الحجاج 15 مرة  

تخطط المملكة العربية السعودية لتنفيذ توسعة جديدة للمسجد الحرام، تزيد قدرته الاستيعابية إلى 30 مليون زائر، مشيرة إلى أن تكلفتها يمكن أن تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مشيرة إلى أن السعودية تعمل على توفير سبل الراحة للحجاج وفي مقدمتها مشروع التوسعة الثالثة للحرم المكي، الذي دشنه الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن رؤية المملكة 2030.

يذكر أن أول عملية توسعة للحرم كانت في عهد عمر بن الخطاب، الذي أضاف لمساحته 560 مترا مربعا، حيث كانت مساحته عند فتح مكة 1490 مترا مربعا فقط، وتوالت عمليات التوسعة منذ ذلك الحين.

وأنشأت المملكة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسسة خاصة تسمى مجلس إدارة الحرم، تتولى الإشراف على عمليات التوسعة، ووصلت مساحة المسجد الحرام إلى 125.9 كيلو مترا مربعا.

وتقدر إجمالي النفقات التي وجهتها المملكة العربية السعودية اعتبارا من عهد الملك عبدالعزيز المؤسس حتى الآن بـ 200 مليار دولار، وستتضاعف هذه التوسعة وفقا للتقديرات إلى الضعفين على المساحة الموجودة حاليا للمسجد الحرام، ويتضمن المشروع إنشاء 78 بابا جديدا.

The continued arrival of the pilgrims to Al-Mashaaer Al-Muqdassah “ Mina “ for the day of Tarwiah #Hajj2019 pic.twitter.com/1Gn6M2sCfO — الحج 1440هـ - Hajj 2019 (@HajjMedia) August 9, 2019

ولفتت "وام" إلى أن المسجد النبوي الشريف تضاعفت مساحاته مئات الأضعاف، حيث كانت مساحته عند التأسيس 1050 مترا مربعا، وذلك في العام الأول للهجرة، مشيرة إلى أن أول توسعة له كانت عام 7 هجرية الموافق 628 ميلادية.

وأصبحت مساحته 2500 متر لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين، وفي عهد عمر بن الخطاب تمت أول توسعة للمسجد، واستمرت التوسعات حتى عهد الملك عبد العزيز، حيث أصبحت مساحته 16326 مترا مربعا وأصبح يستوعب 28 ألف مصل إضافي على الطاقة الاستيعابية الموجودة من قبل.

"واس" تبث صورة مشعر "#منى" التي التقطها اليوم " مركز الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" بواسطة قمر صناعي كهروضوئي عن بعد 600 كيلومتر.#العالم_في_قلب_المملكة #واس_في_الحج #واس pic.twitter.com/Z7MtlJMTrY — واس (@spagov) August 9, 2019

وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز جرت التوسعة السعودية الثالثة لتستوعب ما يقرب 700 ألف مصل، ثم أكبر توسعة تمت في المسجد النبوي بعهد الملك الراحل عبدالله الذي أضاف من خلالها 143 ألف متر مربع في الساحات الخارجية، حتى ترتفع السعة الاستيعابية للمسجد النبوي إلى 1.6 مليون زائر.

ألقى معالي وزير #الشؤون_الإسلامية بحضور معالي النائب كلمة توجيهية لعدد من المشاركين في التوعية في الحج من أساتذة الجامعات والقضاة والدعاة ، حثهم فيها على تقوى الله وبذل الجهد في توعية ضيوف الرحمن ، وحاثا لهم أن يكونوا قدوة صالحة يُقتدى بها.. pic.twitter.com/btWJtczCNC — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) August 9, 2019

وتصل قيمة النفقات على المسجد النبوي الشريف منذ تأسيس المملكة العربية السعودية إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأعلنت هيئة الجوازات السعودية وصول أكثر من 1.8 مليون حاجا وحاجة إلى المملكة حتى يوم 5 ذي الحجة، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

​وأوضحت الهيئة أن إجمالي أعداد الحجاج الذين خدمتهم السعودية خلال الـ50 عاما الماضية بلغ (95.853.017) حاجا، إذ تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج 19موسما، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).