القوات العراقية تنفذ عملية أمنية شمالي البلاد

نفذت القوات العراقية والحشد الشعبي، عملية أمنية لتفتيش وتأمين عدد من مناطق محافظة صلاح الدين.

نقل موقع "الحشد الشعبي، بأن اللواء التاسع في الحشد وقوات من قيادة عمليات صلاح الدين نفذا عملية تمشيط وتفتيش لمناطق المالحة والناعمة التي تقع ضمن قاطع المسؤولية في المحافظة.

وأضاف الموقع، أن العملية حققت أهدافها بقطع جميع الطرق والأوكار التي تتخذها فلول "داعش" للتحرك وتنفيذ مخططاتها الإجرامية.

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 يوليو/ تموز، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.