وزير الأوقاف اليمني يناشد الحجاج الابتعاد عن السياسة

ناشد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحد عطية، اليوم الجمعة، الحجاج أن يجعلوا الحج بعيدا عن السياسة.

وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية: أناشد الحجاج أن يجعلوا #الحج بعيدا عن السياسة، وعليهم نقل المشاعر والمناسك إلى اليمن، لا أن ينقلوا اليمن بما فيها من صراعات واختلافات إلى المشاعر#أسر_الشهداء_في_ضيافة_الملك#اليمن#مكة pic.twitter.com/eBIaEkmxe6 — الرياض - عاجل (@Riy_Breaking) August 9, 2019

وأضاف أنه يجب على الحجاج نقل المشاعر والمناسك إلى اليمن، لا أن ينقلوا اليمن بما فيه من صراعات واختلافات إلى المشاعر.

وأكد أن زيارته إلى ذوي الشهداء جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، وذلك من أجل الاطمئنان على أوضاع الحجاج الذين قدّم أهاليهم أرواحهم رخيصة فداء للوطن.

وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية: زيارة ذوي الشهداء جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية؛ للاطمئنان على أوضاع الحجاج الذين قدّم أهاليهم أرواحهم رخيصة فداء للوطن#أسر_الشهداء_في_ضيافة_الملك#اليمن#مكة pic.twitter.com/jD4ESMXQXK — الرياض - عاجل (@Riy_Breaking) August 9, 2019

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب اليمن في كل المنعطفات، مضيفا أن ما هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين إلا تجسيدا لذلك والتي قد تكررت للعام الثالث على التوالي.