اليمن... "أطباء بلا حدود": عالجنا 75 مصابا في عدن منذ ليلة الخميس

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، اليوم الجمعة، أنها عالجت 75 شخصاً بينهم 7 في حالة حرجة، منذ تصاعد المواجهات، ليلة الخميس، بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وأضافت "أطباء بلا حدود" على حسابها في "تويتر"، أن "معظم المرضى مدنيون وأصيبوا بشظايا أثناء القصف على منازلهم أو طلقات رصاص طائشة".

3/1 بعد تصاعد العنف في مدينة #عدن ، قامت الفرق الطبية في مستشفى #أطباء_بلا_حدود الجراحي بمعالجة 75 شخصاً منذ ليلة أمس، من بينهم 7 في حالة حرجة.#اليمن pic.twitter.com/cPWrIu9KCo — MSF Yemen (@msf_yemen) August 9, 2019

3/2 منذ بداية الإشتباكات التي وقعت بالأمس في مدينة #عدن ، كان معظم الجرحى الذين أستقبلناهم مدنيين أصيبوا بشظايا أثناء القصف على منازلهم أو بسبب رصاصات طائشة.

#اليمن pic.twitter.com/PLPk5R31PC — MSF Yemen (@msf_yemen) August 9, 2019

3/3 مستشفى #أطباء_بلا_حدود الجراحي في مدينة #عدن لا يزال مفتوحاً للجميع و فعّال، على الرغم من زيادة حدة القتال داخل المدينة. #اليمن pic.twitter.com/XTanM8cH7p — MSF Yemen (@msf_yemen) August 9, 2019

وأكدت المنظمة الدولية أن مستشفاها الجراحي في عدن لا يزال مفتوحا للجميع، على الرغم من تصاعد القتال داخل المدينة.

واندلعت يوم الأربعاء الماضي، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية، اشتباكات عقب إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، النفير العام، ودعوته قواته إلى اقتحام قصر معاشيق حيث مقر رئاسة الجمهورية والحكومة.

وأشارت تقارير إخبارية إلى وجود قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الحزام الأمني، والحماية الرئاسية، في مدينة عدن.

كما ولا تزال المواجهات تدور بين الحين والآخر في عدة مناطق في المدينة، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وكذلك سقوط ضحايا بين المدنيين.