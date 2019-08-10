"أنصار الله" تعلن عن هجومين على مطار أبها الدولي بطائرات مسيرة

أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، عن استهدافها لمطار أبها الدولي في ​السعودية​ من خلال عمليتين هجوميتين نفذتا بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ التابعة لـ "أنصار الله" إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k".

#المسيرة_عاجل | #متحدث_القوات_المسلحة: العملية الأولى استهدفت محطة الوقود بالمطار وأصابت هدفها بدقة عالية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 10, 2019

وأوضح المتحدث أن "العملية الأولى استهدفت محطة الوقود ب​المطار​ وأصابت هدفها بدقة عالية، أما العملية الثانية فاستهدفت برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة دقيقة"، مشددا على أن العمليتين "تسببتا في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

ولفت المتحدث إلى أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة".