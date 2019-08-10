"إشرب يمكن تنسى" تثير ضجة في الكويت.. والسلطات تتدخل

أثار إعلان تسويقي معروض في أحد شوارع الكويت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت صورة الإعلان عبارة "ما سافرت.. إشرب يمكن تنسى"، التي تسببت بسخط واسع إذ فسرها البعض بأنها "دعوة بطريقة إيحائية لأمر مخالف في الدولة المسلمة المحافظة، وهو شرب الخمور".

وتدخلت السلطات البلدية في الكويت وأزالته الإعلان بعد الدعوات لإزالته وتشديد الرقابة من السلطات المعنية تجاه الإعلانات المنتشرة في الشوارع.

فيديو / البلدية تزيل اعلاناً أثار الجدل في شوارع الكويت: #اشرب_يمكن_تنسى !! pic.twitter.com/5b9Nz3GTX9 — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) August 8, 2019

​وشمل التفاعل مع القضية إعلان النائب في مجلس الأمة محمد الحويلة تواصله مع وزير البلدية فهد الشعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قال: "حمى التسويق غير الرشيد بدأت تتجاوز حدود المقبول وصار المسوق يبحث عما يثير الجدل للفت الانتباه دون مراعاة منه للأعراف المجتمعية والأخلاقية، فالإيحاء المستخدم هنا مرفوض ومخالف للفطرة السوية لذلك تواصلت مع الأخ فهد الشعلة وزير البلدية الذي وعد مشكورا باتخاذ إجراءات سريعة ضده".