البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن أسفها لعدم تلقيها موافقة من حفتر على هدنة العيد

أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن أسفها لعدم تلقيها موافقة من الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر على الهدنة المقترحة خلال عيد الأضحى.

وقالت البعثة، في بيان لها، اليوم السبت: "غداة دعوتها لهدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جوابا بالموافقة من حكومة الوفاق الوطني ولم تتلق شيئا من قيادة الجيش الوطني الليبي حتى الآن".

وأضافت "كان الأمل معقودا على موافقة مثناة ومتزامنه ولكن البعض رفض السير في هذه الطريق لأسبابه"، متابعة "تأسف البعثة لعدم حصولها على ما كانت تصبو إليه خدمة لليبيين، وحرصا على مصلحتهم".

ودعت البعثة الأممية كافة "الأطراف على الرغم من ذلك لاحترام حرمة العيد والسماح لليبيين بالفوز ببعض من فرحته وللحجيج عودة مريحة لبلادهم".

بيان من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول الهدنة التي اقترحتها بمناسبة العيد: https://t.co/WwTiHkfjwm pic.twitter.com/hDn6MiP6vV — UNSMIL (@UNSMILibya) August 10, 2019

​وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مساء أمس الجمعة، "القبول بهدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك" وفق 4 ضوابط. وأوضح المجلس الرئاسي في بيان له أنه يعلن القبول بالهدنة الإنسانية وفق الضوابط التالية:

1- تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماما الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية.

2- حظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها.

3- عدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد.

4- تتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أية خروقات.

ودعت البعثة الأممية في ليبيا، مؤخرا كل الأطراف في ليبيا إلى قبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من صباح يوم العيد، آملة أن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة - السبت من هذا الأسبوع".