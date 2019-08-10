مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على القصر الرئاسي بعدن

ذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قد تسلمت السيطرة على قصر معاشيق الرئاسي، آخر مقرات الحكومة والجيش اليمني في العاصمة المؤقتة، عدن، جنوب اليمن.

القاهرة -سبوتنيك. وأفاد المصدر بأن "قوات الحزام الأمني، مدعومةً بوحدات من الدعم والإسناد، تسلمت القصر الرئاسي من حاميته"، بعد أربعة أيام من القتال مع قوات الحماية الرئاسية في محيطه.

وأشار إلى أن "عملية التسليم سبقها انسحاب قوات سعودية كانت تتمركز في القصر، إلى معسكر قيادة التحالف في مديرية البريقة غرب عدن".

وكان عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، قد ذكر، قبل قليل، أن قوات المجلس صارت على مقربة من السيطرة على القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة في عدن، كاشفا استسلام الكثير من الجهات الحكومية لسيطرة المجلس.

وقال عدنان الكاف، عضو المجلس، في تصريح لوكالة "سبوتنيك":

إن جميع المعسكرات في عدن سقطت، والكثير من الجهات الحكومية والعسكرية أعلنت انضمامها إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابع المتحدث، "نحن على أبواب معاشيق [ القصر الرئاسي]، والكثير من القوات التي في معاشيق سلمت، وخلال الساعات القادمة سنصدر بيانا".

وعن تواصل المجلس مع قوات حماية القصر الرئاسي، أجاب الكاف، "الكثيرون يعلنون استسلامهم، وإن شاء الله سندخل قصر المعاشيق سلميا دون أي قتال".

وعن الخطوة التالية لسيطرة المجلس على عدن، قال الكاف:

نطمئن جماهير الجنوب كلها أننا سنعمل وفق إعلان عدن التاريخي ونلتزم به، وسنلبي حاجة الشعب.