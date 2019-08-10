التحالف العربي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن

وأوضح تركي المالكي أن الوقف الفوري يبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة، بعد منتصف هذه الليلة، وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

FAWAZ SALMAN المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن: قواتنا على مشارف قصر المعاشيق الرئاسي التحالف العربي كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها، والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت التدهور السريع للأحداث، بعد فترة الهدوء التي تلت إعلانها السابق بتاريخ الأربعاء الماضي، وأنها ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة، ولن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان، ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن.

ودعا العقيد المالكي، في الوقت نفسه، "كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال لتحكيم العقل، وتغليب المصلحة الوطنية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، كتنظيمي القاعدة وداعش ،الذين أوقدوا نار الفتنة، وزرعوا الفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد".

وكان مصدر عسكري يمني قد ذكر، قبل قليل، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قد سيطرت على قصر معاشيق الرئاسي، آخر مقرات الحكومة والجيش اليمني في العاصمة المؤقتة، عدن، جنوب اليمن.

وأفاد المصدر بأن "قوات الحزام الأمني، مدعومةً بوحدات من الدعم والإسناد، تسلمت القصر الرئاسي من حاميته"، بعد أربعة أيام من القتال مع قوات الحماية الرئاسية في محيطه.

وأشار إلى أن "عملية التسليم سبقها انسحاب قوات سعودية كانت تتمركز في القصر، إلى معسكر قيادة التحالف في مديرية البريقة غرب عدن".