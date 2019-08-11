ليبيا... حصيلة قتلى انفجار بنغازي وصل إلى 3 قتلى و10 جرحى آخرين

أكد مصدر طبي في مدينة بنغازي الليبية، شرقي البلاد، أن عدد قتلى انفجار السيارة المفخخة اليوم السبت وصل إلى 3 أشخاص من موظفي البعثة الأممية للدعم في ليبيا وجرحي 10 أشخاص آخرين.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المصدر الطبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "عدد القتلى وصل إلى 3 قتيل أثر السيارة المفخخة التي انفجرت في منطقة الهواري غربي بنغازي "، مشيرا إلى أن "عدد الجرحى وصل إلى 10 أشخاص".

وأوضح المصدر أن "الضحية الثالثة من الانفجار هو أحد موظفي البعثة التابعة للأمم المتحدة يدعي كليف باك من جامايكا وتوفي متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة"، موضحا بأن "كليف باك كان ضمن فريق بعثة الأمم المتحدة المستهدف بالتفجير الإرهابي في بنغازي مساء اليوم السبت، ليرتفع بذلك عدد قتلى البعثة في الهجوم إلى ثلاثة أشخاص.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أدان التفجير الذي وقع بحي الهواري بمدينة بنغازي، الذي أدى إلى مقتل اثنين من العاملين بالمنظمة.

ودعا غوتيريش إلى احترام الهدنة التي وافقت عليها الأطراف الليبية بدعوة من مبعوثه الخاص.