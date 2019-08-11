الحشد الشعبي يحبط مخططا لتنظيم "داعش"

أعلن الحشد الشعبي في العراق إحباط مخططا لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) لاستهداف مدينة خانقين الحدودية مع إيران،، بمحافظة ديالى شمال البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال أعلن قائد قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي عبر موقع الحشد، اليوم الأحد: "ضمن الخطة الأمنية المعدة لتأمين المحتفلين في عيد الأضحى المبارك نفذت استخبارات قاطع ديالى عملية استباقية لملاحقة فلول داعش أسفرت عن العثور على أكبر مضافة للإرهابيين في زور خانقين (زور قرية محمد شيرك)".

وأضاف الموسوي: "المضافة تعد المقر الرئيس لداعش في الزور وتحوي مواد لوجستية وتجهيزات عسكرية ومخزنا للطعام وجهازا لتحلية المياه وسحب الماء من البئر وبطاريات التوليد وعاكسة وكاميرا مراقبة صغيرة".

وتابع الموسوي: "الإرهابيون كانوا يرومون تنفيذ هجمات إجرامية لاستهداف أمن مدينة خانقين في مدة العيد"، لافتا "الحشد الشعبي وضع خطة أمنية محكمة ضمن قاطع مسؤوليته بالتنسيق مع القوات الأمنية لتأمين المحتفلين أثناء العيد في محافظة ديالى".

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

وأطلقت القوات العراقية الاثنين الماضي المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" العسكرية لتطهير بعد المناطق في ديالى ونينوى من فلول تنظيم "داعش".