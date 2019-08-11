بالفيديو... الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مدينة العلمين الجديدة

أدى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى، اليوم الأحد، في مدينة العلمين الجديدة.

وبدأت شعائر صلاة العيد، في مسجد الماسة، بتلاوة قرآنية، تبعتها تكبيرات العيد، وأمّ شوقي علام، مفتي الديار المصرية، المصلين وخطب في المسلمين خطبة العيد.

واطلع الرئيس السيسي، قبل أداء صلاة عيد الأضحي، على سير العملية الإنشائية لمدينة العلمين بمرافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.

يذكر أن المسلمين في أرجاء العالم يحتفلون، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى، فيما بدأ الحجاج رمي الجمرات، عقب مبيتهم في مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس السبت.